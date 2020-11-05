В Оренбуржье обезвредили найденную местным жителем 50-килограммовую авиабомбу

УФА, 5 ноября. /ТАСС/. Специалисты Росгвардии совместно с сотрудниками полиции обезвредили авиабомбу весом 50 кг, которую на своем участке обнаружил местный житель. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

"В ходе обследования специалистами-взрывотехниками ОМОН было установлено, что опасный предмет является 50-килограммовой осколочно-фугасной авиабомбой со следами коррозии и поврежденным хвостовым стабилизатором. Принятыми мерами авиабомба была обезврежена и уничтожена в установленном порядке с соблюдением всех необходимых мер предосторожности", - говорится в сообщении.

Снаряд обнаружил местный житель при проведении земляных работ на участке, где он строит частный дом. Оренбуржец сообщил о находке в правоохранительные органы.