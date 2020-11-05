В Минске задержали подозреваемых во взломе компьютерной сети Мингорисполкома

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Белорусские правоохранительные органы задержали двух участников несанкционированных массовых акций, которые подозреваются также в незаконном доступе к компьютерной сети Минского городского исполкома. Об этом сообщили в четверг в Следственном комитете (СК) Белоруссии.

"В настоящий момент указанные лица признаны подозреваемыми в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса), и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса)", - отмечается в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.

По данным следствия, ночью 3 ноября один из подозреваемых осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского городского исполкома. Мужчина был задержан сотрудниками милиции на месте преступления. При изучении его мобильного телефона получены данные, свидетельствующие "об активном участии задержанного в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих на территории столицы с 9 августа этого года", отметили в СК.

По данным комитета, в ходе проведения оперативных мероприятий установлен и задержан знакомый подозреваемого, который также оказался причастен к взлому компьютерной сети Минского городского исполкома и к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Согласно поручению следователя, по месту жительства задержанного в Минске сотрудниками милиции проведен обыск, в ходе которого обнаружен ряд вещественных доказательств, в том числе "огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке", сообщили в СК Белоруссии.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.