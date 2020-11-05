Суд отклонил апелляцию на продление ареста жене рэпера Картрайта, обвиняемой в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга в четверг отклонил апелляционную жалобу на продление срока заключения в СИЗО обвиняемой в убийстве Марины Кохал - жены украинского рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено летом в центре города. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 29 сентября 2020 года о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал", - говорится в сообщении.

В конце июля расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге, было возбуждено уголовное дело об убийстве, фигуранткой которого стала Марина Кохал. По версии следствия, Кохал заранее спланировала убийство супруга, для чего в аптеке купила специальный препарат, а затем расчленила тело, чтобы скрыть следы преступления.

После задержания вдова была заключена под стражу, в конце октября суд продлил ей срок ареста до 30 декабря. Свою вину Кохал не признала, адвокат обвиняемой Сергей Лукьянов сообщал на суде, что причина смерти рэпера - сердечный приступ.

По подозрению в пособничестве в убийстве рэпера также задерживали мать Марины Кохал Елену Кохал. Следователи сначала требовали заключить ее под стражу, однако затем отозвали ходатайство из суда. Ребенок рэпера после задержания тещи был отдан в детский дом, в настоящее время его статус как оставшегося без попечения родителей не подтвержден. Вопрос о передаче опеки над ребенком также должен решить суд.