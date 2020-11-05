Суд в Нидерландах может разрешить раскрыть личности свидетелей обвинения по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 5 ноября. /ТАСС/. Нидерландский суд может запросить у обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году раскрыть данные о некоторых свидетелях, которых хочет допросить защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова. Об этом заявил на открытии очередного заседания в четверг председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

"Защита мотивировала свои запросы на допрос свидетелей, причем большого количества, порядка 30. Их личности неизвестны. Возможно, что расследование, которое еще продолжается, могло бы раскрыть личность некоторых из них. Суд, возможно, услышит позицию прокуратуры по этому вопросу", - заявил Стейнхейс.

"Если это невозможно, то возникает вопрос, как тогда можно идентифицировать их, чтобы суд мог учесть показания этих свидетелей", - добавил судья. В то же время он попросил защиту пояснить в течение процесса, как они планируют допрашивать этих свидетелей и не располагает ли их клиент Олег Пулатов сведениями, которые позволят случайно раскрыть личность некоторых из свидетелей.

Очередная серия заседаний в рамках процесса о крушении рейса MH17 на Украине началась во вторник. В ходе слушаний адвокаты Пулатова обратились в суд с просьбой допросить ряд свидетелей обвинения. В деле они фигурируют лишь под буквенно-цифровыми обозначениями, и прокуратура настаивает на сохранении их анонимности. Адвокаты россиянина же указывают на то, что отсутствие данных о биографии этих людей, в том числе и у судьи, требует относиться к их показаниям с особенной осторожностью.