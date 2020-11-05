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В Пензе около 16 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии

Воду отключили в 138 многоквартирных домах, четырех детсадах и трех школах в Заводском районе города

ПЕНЗА, 5 ноября. /ТАСС/. Холодное водоснабжение отключено в 138 домах и нескольких социальных объектах в Заводском районе Пензы из-за прорыва трубы. Под отключение попали около 15,7 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"В связи с прорывом трубы диаметром 150 мм по ул. Циолковского приостановлена подача холодного водоснабжения. В зону отключения попали 15 700 жителей", - отмечается в сообщении.

Холодное водоснабжение отсутствует в 138 многоквартирных домах, четырех детсадах и трех школах, расположенных на 10 улицах. Аварию планируется устранить до 17:00 мск 5 ноября.

В четверг в Пензе температура воздуха составляет плюс шесть градусов.

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