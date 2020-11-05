Против директора ФБК возбудили дело за неисполнение решения суда

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о неисполнении решения суда возбуждено в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

"5 ноября возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта") в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией", - сообщили ТАСС в Главном управлении ФССП России по Москве.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в Фонде борьбы с коррупцией.

Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что в офисе фонда и студии "Навальный Live" судебные приставы проводят обыски.

Приставы уже проводили обыски в фонде в связи с тем, что Жданов отказался по решению суда удалить фильм "Он вам не Димон". В итоге его признали виновным в неисполнении судебного решения и оштрафовали на 100 тыс. рублей.