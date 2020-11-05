Военный суд признал законным возбуждение дела в отношении экс-замглавы Росгвардии Милейко

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд признал законным возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко, сообщает корреспондент ТАСС.

"Жалобу оставить без удовлетворения", - говорится в решении судьи. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано во 2-м Западном окружном военном суде.

В ходе заседания Милейко просил суд признать постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него незаконным и необоснованным. По его словам, заявление потерпевшего, на основании которого было возбуждено дело, является сфальсифицированным.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Милейко подал в суд жалобу на следственные действия по своему делу.

Как сообщалось ранее, следователи после задержания две недели назад решили не добиваться ареста Милейко, а отпустили его под обязательство о явке. Как ранее информировал ТАСС источник, к делу экс-замглавы Росгвардии подключилась военная контрразведка ФСБ. Другой источник уточнил агентству, что следствием в отношении Милейко возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности Росгвардии.