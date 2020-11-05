Источник: новое дело возбудили против экс-начальника ростовского ГУ ФСИН Даххаева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, осужденного ранее по делу о разглашении гостайны и превышении должностных полномочий. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Дело было возбуждено в июле этого года по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Даххаева привезут в Дагестан для следственных действий", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, дело возбуждено в рамках расследования преступления, совершенного в период, когда Даххаев являлся руководителем управления ФСИН по Республике Дагестан. На момент возбуждения нового уголовного дела Даххаев находился под стражей в рамках предыдущего процесса.

Ростовский областной суд 2 октября вынес приговор по делу Даххаева, согласно которому бывшему руководителю ГУ ФСИН по Ростовской области назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Также Даххаев на два года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Даххаев был задержан 13 ноября 2019 года. Как сообщал ТАСС адвокат Александр Заманский, его подзащитному вменяют разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации.