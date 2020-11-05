Басманный суд заочно арестовал фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал Константина Свитнева - основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда в отношении Свитнева Константина избран заочный арест на 2 месяца с момента экстрадиции или задержания его на территории РФ", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская, пояснив, что Свитнев был объявлен следствием в международный розыск.

Защита обвиняемого с решением не согласна и обжалует его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Константин Свитнев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (приготовление к торговле людьми организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть) и п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми организованной группой). Ранее он был объявлен в федеральный розыск, он находится в Праге. По делу арестованы еще семь фигурантов, один заключен под домашний арест. Также заочно арестована и объявлена в международный розыск одна из суррогатных матерей - гражданка Украины Ирина Когут. Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление.

СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело было возбуждено в январе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми") по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую.

По данным представителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.