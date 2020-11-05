В Ростовской области загорелась крыша бассейна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Кровля бассейна горит в городе Батайске Ростовской области. Как сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области, из здания эвакуированы 43 человека.

"В 16:20 мск в Ростовской области в городе Батайске на улице Энгельса, 227, [зафиксировано] загорание кровли в здании бассейна. По оперативным данным [площадь горения составляет] 70 кв. м отдельными очагами. Эвакуированы 43 человека", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в здании бассейна располагается детско-юношеская спортивная школа. Среди эвакуированных 32 ребенка.

Отмечается, что в борьбе с огнем принимают участие 19 человек, задействовано шесть единиц техники.

В новость внесены изменения (17:19 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.