В Москве из военно-исторического архива пропал ценный документ XIX века

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Полицейские начали проверку по заявлению директора Российского государственного военно-исторического архива по факту исчезновения ценного документа XIX века. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в похищении подозревается женщина, которая приходила в архив искать интересующие ее документы.

"В полицию поступило сообщение от директора Российского государственного военно-исторического архива, который сообщил о том, что из учреждения исчез ценный документ, и подозревается в этом одна из посетительниц, которая долгое время приходила в архив и искала интересующие ее документы", - сказал собеседник агентства.

Полиция начала проверку. Источник также уточнил, что речь идет о документе, датируемом XIX веком.