Источник: дело в отношении директора ФБК связано с невыплатой 29 млн рублей Пригожину

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о неисполнении решения суда в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова связано с невыплатой 29 млн рублей бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело возбуждено в связи с невыплатой директором ФБК по решению арбитражного суда 29 млн рублей Евгению Пригожину", - сказал собеседник агентства. Исполнительное производство о взыскании 29 млн рублей было возбуждено 7 июля.

Ранее в Главном управлении ФССП по Москве сообщили, что приставы 5 ноября возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ ("Неисполнение решения суда") в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией. В рамках расследования уголовного дела в организации проводятся следственные действия.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК примерно по 29 млн рублей (в общей сложности порядка 88 млн) в качестве компенсации морального ущерба по иску компании "Московский школьник", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании. В августе этого года Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник".