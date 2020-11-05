В Ростовской области потушили пожар на крыше спортивной школы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Пожарные справились с огнем в городе Батайске Ростовской области, где на площади 70 кв. м горела кровля спортивной школы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 17:03 мск [зафиксирована] ликвидация", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о возгорании в детско-юношеской спортивной школе в Батайске поступило в 16:20 мск в четверг. Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение кровли на площади 70 кв. м. Из здания было эвакуировано 43 человека, включая 32 детей. В борьбе с огнем приняли участие 19 человек, были задействованы шесть единиц техники.