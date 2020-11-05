Пропавшую под Волгоградом школьницу нашли убитой

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Пропавшую в Волгоградской области 10-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе, по подозрению в убийстве задержан знакомый ее матери. Об этом сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталия Рудник.

Ранее сообщалось, что в Клетском районе проходят масштабные мероприятия по поиску без вести пропавшего ребенка. Ночью в районное отделение полиции обратилась жительница хутора Поднижний с заявлением о пропаже дочери. Со слов женщины, около полуночи она заметила отсутствие дома ребенка. Полиция организовала поиски, к которым подключились местные жители. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".