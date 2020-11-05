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Пропавшую под Волгоградом школьницу нашли убитой

По предварительным данным, ребенка задушил знакомый ее матери

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Пропавшую в Волгоградской области 10-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе, по подозрению в убийстве задержан знакомый ее матери. Об этом сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталия Рудник.

Ранее сообщалось, что в Клетском районе проходят масштабные мероприятия по поиску без вести пропавшего ребенка. Ночью в районное отделение полиции обратилась жительница хутора Поднижний с заявлением о пропаже дочери. Со слов женщины, около полуночи она заметила отсутствие дома ребенка. Полиция организовала поиски, к которым подключились местные жители. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

© пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области

"К безвестному исчезновению потерпевшей может быть причастен ранее судимый 32-летний знакомый ее матери. Под давлением улик и доказательств мужчина признался в совершении особо тяжкого преступления и указал место сокрытия тела ребенка. В ходе следственных действий тело убитой девочки обнаружено в лесополосе в нескольких километрах от места жительства", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По предварительным данным экспертов, убийца задушил девочку. Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления, а главное - мотив его совершения.

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