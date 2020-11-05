Мировой суд рассмотрит дело футболиста Широкова об избиении арбитра

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова по уголовному делу об избиении арбитра Никиты Данченкова во время матча любительских команд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова, - сообщили в надзорном ведомстве. - Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу".

Адвокат потерпевшего Александр Островский сообщил ТАСС, что он пока не уведомлен о передаче дела в суд. По его словам, скорее всего, дело будет рассматривать мировой суд Сокольнического района. Защитник футболиста Вадим Лялин сообщил ТАСС, что ему также не известно об утверждении обвинительного акта.

Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Ранее оно было передано из ОВД "Сокольники" в управление дознания ГУ МВД по Москве. По данной статье предусмотрено наказание в виде 360 часов обязательных работ, года исправительных работ, двух лет принудительных работ, шести месяцев ареста или двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче в рамках турнира "Российская Медиа-Лига" с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Спустя некоторое время Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram, телеканал отстранил его от работы.

В ходе очной ставки (документ с показаниями имеется в распоряжении ТАСС) Широков сообщил дознавателю, что между ним и арбитром во время матча произошла перепалка и Данченков спровоцировал его. Он не смог вспомнить, что именно ему сказал Данченков, но заявил, что замечания арбитра "эмоционально задели и оскорбили" его и он совершил "неприемлимый поступок, который не должен был совершать". Широков считает, что именно "грубые и надменные ответы" Данченкова в его адрес спровоцировали избиение. В свою очередь Данченков на очной ставке пояснил, что применил к Широкову красную карточку из-за его нецензурных высказываний в свой адрес. Он также добавил, что не оскорблял футболиста. Широков не смог вспомнить, выражался ли он нецензурно во время перепалки с арбитром.