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Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Оренбургской области

Столкнулись четыре автомобиля

ТАСС, 5 ноября. Четыре автомобиля столкнулись на автодороге Оренбург - Орск в районе села Каменноозерное Оренбургской области. В результате ДТП погибли два человека, еще четверо госпитализированы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МВД по региону.

"Предварительно сотрудниками полиции установлено, что произошло столкновение автомобилей Lada Largus, Kia, Chery Grand и Volvo. В результате ДТП два человека от полученных травм скончались на месте происшествия, четыре человека были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

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