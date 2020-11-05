Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Оренбургской области

ТАСС, 5 ноября. Четыре автомобиля столкнулись на автодороге Оренбург - Орск в районе села Каменноозерное Оренбургской области. В результате ДТП погибли два человека, еще четверо госпитализированы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МВД по региону.

"Предварительно сотрудниками полиции установлено, что произошло столкновение автомобилей Lada Largus, Kia, Chery Grand и Volvo. В результате ДТП два человека от полученных травм скончались на месте происшествия, четыре человека были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.