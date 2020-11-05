Суд арестовал на 15 суток организатора акции националистов Зайцева

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг назначил наказание в виде 15 суток административного ареста организатору акции националистов Никите Зайцеву. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Зайцева виновным по ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов") и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста", - сказали агентству.

В этом году участники шествия собирались пройти от станции "Цветной бульвар" до общественной приемной ФСИН России на Садовой-Сухаревской улице и потребовать провести проверку по факту смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича. Мэрия Москвы не согласовала акцию, а организаторы получили предостережение от прокуратуры.