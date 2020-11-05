Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении рейса MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 5 ноября. /ТАСС/. Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, которые проходят в голландском суде, приостановлены до 12 ноября. Об этом заявил в четверг на заседании по этому делу председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

"Мы прерываем слушания и возобновим их четверг 12 ноября, в 10:00 (12:00 мск)", - заявил он. Стейнхейс подчеркнул, что это время дается прокуратуре на подготовку ответа на требования о дополнительных расследованиях, представленных ранее защитой россиянина Олега Пулатова, проходящего в качестве одного из четырех обвиняемых по делу. В ходе же этой сессии, по всей видимости, 13 ноября защита получит возможность коротко отреагировать на выступление представителей прокуратуры.

"Этот блок слушаний рассчитан до 13 ноября, - заметил судья. - После этого мы должны прерваться до февраля 2021 года". Однако суд еще должен вынести само решение по вопросу дополнительных расследований: какие из них одобрить, какие отклонить, а какие отложить. "Конечно, нельзя ожидать, что мы сможем уже 13 ноября принять какое-либо решение. Поэтому мы проведем еще одну встречу 25 ноября, на которой будет оглашено решение. Эти слушания будут касаться исключительно дела Пулатова", - уточнил Стейнхейс.

Три дня требований

Требования о дополнительных расследованиях адвокаты представляли с 3 по 5 ноября. Свое выступление защита начала с того, что представила на обозрение судей, прокуратуры и общественности интервью с самим Пулатовым, записанными в феврале и октябре этого года. В них он подтвердил тот факт, что принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в качестве добровольца, однако подчеркнул, что не имеет никакого отношения к трагедии. В частности, обвиняемый отметил, что не принимал участие ни в транспортировке, ни в охране, ни в развертывании зенитного ракетного комплекса "Бук", ни в запуске ракеты из него.

Более того, Пулатов сказал, что не располагал никакой информацией относительно нахождения такой системы в регионе, а если бы она там была, то он обязательно бы об этом знал. Интерес также представляли его слова о том, что все серьезные разговоры ополченцами осуществлялись по закрытой связи, а беседы по открытой связи, которые могли быть перехвачены противником, проводились для обсуждения малозначимых вопросов или с целью дезинформации.

Вслед за этим адвокаты Пулатова начали представлять свои требования по проведению дополнительных расследований, которые растянулись на три дня. Они показали, что защита ставит под сомнение и считает необходимым более доскональное изучение практически всех моментов, связанных с трагедий.

В частности, по мнению защиты, должны быть допрошены специалисты Национального института криминалистики, Нидерландской организации научно-прикладных исследований, Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия), которые готовили многочисленные доклады.

Эти документы в числе прочего использовались Советом по безопасности Нидерландов, который занимался изучением причин катастрофы, и в своем итоговом докладе, опубликованном 13 октября 2015 года, пришел к выводу, что "Боинг" был сбит из ЗРК "Бук" ракетой типа 9М38 с боеголовкой 9Н314М. В ходе своего выступления адвокат Баудевейн ван Эйк привел ряд примеров, когда специалисты использовали неточную или обобщенную информацию, не указывали источники или делали утверждения, не опираясь на факты.

Необходимость повторных допросов

Со своей стороны адвокат Сабине тен Дуссхате обратила внимание на необходимость заново допросить ряд свидетелей, притом как уже фигурирующих в деле, так и новых. Имеющиеся свидетели, по ее словам, должны быть допрошены на предмет того, насколько они уверены в том, что видели "Бук", где они его видели и нет ли у них в данной ситуации каких-либо интересов. Многие свидетели, давшие показания, были напрямую вовлечены в конфликт. "Самолет был сбит в районе, где шли военные действия, - обратила внимание она. - Поэтому практически все поддерживали одну или другую сторону. Перейдя с одной стороны на другую, определенные люди могли быть заинтересованы в том, чтобы сделать некорректные заявления".

Названы были и многие другие лица, у которых, как считают адвокаты, необходимо взять показания. Это, в частности, касается бывшего командира ПВО Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, который отвечал за воздушную оборону региона с 26 июня 2014 года, поэтому он должен был знать о присутствии "Бука", если он там был.

Прозвучало имя и главы МВД Украины Арсена Авакова, который 18 июля 2014 года, на следующий день после трагедии, опубликовал на своей странице в Facebook ссылку на видео на YouTube. В подписи к видео было заявлено, что секретные службы Украины наблюдали перемещение низкорамного полуприцепа с ракетным комплексом у российской границы и что это именно тот комплекс, из которого был сбит рейс MH17.

По словам ван Эйка, это видео вызывает много вопросов. "Поэтому мы хотели бы допросить Авакова в качестве свидетеля, чтобы он рассказал, когда и почему это видео привлекло его внимание, - сказал адвокат. - У защиты также вызывает интерес, рассматривали ли украинские власти возможность остановки тягача, если они подозревали, что из этого "Бука" был сбит рейс MH17 или по крайне мере организации слежки за ним. Кроме того, мы хотели бы узнать у Авакова, как он уже тогда мог знать, что самолет был сбит из "Бука".

Прозвучали имена и ряда ополченцев. Так, тен Дуссхате заявила о необходимости допросить людей с позывными "Шмель", "Питон", "Басмах", "Злой", "Лесник", "Топаз", "Бродяга", "Добрый". "Это позывные людей, которые, как утверждает наш клиент, были рядом с ним 17 июля в момент крушения", - обратила внимание она. Сам Пулатов заявил, что находился в 3 км от места, откуда, по данным прокуратуры, была запущена ракета из "Бука", и должен был услышать и увидеть ее запуск, если таковой имел место.

В то же время он сказал, что ничего подобного не слышал и не видел. По мнению адвоката, люди, находившиеся рядом с Пулатовом в тот момент, могут подтвердить или опровергнуть эти утверждения. "Поэтому допросить их крайне важно, - подчеркнула она. - Мы понимаем, что имеем слишком мало информации, лишь их позывные, чтобы установить личности. Однако большинство свидетелей Совместной следственной группы (ССГ) также изначально были известны лишь по позывным, однако эти люди были найдены, с ними был установлен контакт".

Поиск свидетелей

В ответ на уточняющий вопрос о том, может ли сам Пулатов помочь в поиске людей, Сабине тен Дуссхате заметила, что "в этом плане существует ряд сложностей". "Многие из этих людей знают друг друга лишь по позывным. Иногда это все, что они знают друг о друге, - заметил она. - Обсуждение этого вопроса можно продолжить, но не на открытом заседании".

Заявлялось также о необходимости получения данных со спутников США и Китая и радаров на Украине, допроса людей, которые нашли обломки ракеты, военнослужащих российской 53-й зенитно-ракетной бригады (к которой, по версии прокуратуры, был приписан ЗРК "Бук") и, наконец, привлечения других обвиняемых в качестве свидетелей.

В целом практически каждый элемент дела был поставлен под вопрос. Теоретически для получения ответов на эти вопросы может потребоваться еще несколько лет. Однако все будет зависеть от того, какие из этих запросов о дополнительных расследованиях будут одобрены судом и сколько будет отведено времени на их проведение.

Крушение и суд

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года заявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.