Защита избитого Широковым арбитра Данченкова подаст жалобу в ГП о переквалификации дела

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Защита арбитра Никиты Данченкова продолжит добиваться переквалификации дела в отношении экс-футболиста сборной России Романа Широкова на покушение на убийство и подаст жалобу генпрокурору РФ Игорю Краснову. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Островский.

"Наша позиция такая: прокуратура Москвы грубо нарушила действующее законодательство, проигнорировав обращение Никиты Данченкова о переквалификации действий Широкова на покушение на убийство. Они не имели права игнорировать обращение, должны были вынести мотивированное постановление о переквалификации или об отказе, - сказал Островский. - Мы продолжим борьбу за переквалификацию и готовим сейчас жалобу генеральному прокурору".

Ранее защита Данченкова подавала жалобы главе СК Александру Бастрыкину, в московский главк СК о переквалификации дела на покушение на убийство, и в прокуратуру. По словам Островского, защита не получила мотивированных постановлений, а жалобы никто из ведомств не рассмотрел.

Островский также сообщил, что защита Данченкова заявит гражданский иск о возмещении ущерба к Широкову.

"Обязательно заявим в суде гражданский иск в уголовном процессе", - сказал адвокат. По его словам, сумма ущерба пока не определена. В частности, Данченков будет просить возместить потерю заработка после избиения.

В четверг прокуратура Москвы сообщила об утверждении обвинительного акта в отношении Широкова. Уголовное дело, скорее всего, будет рассматривать мировой суд Сокольнического района. Защитник футболиста Вадим Лялин сообщил ТАСС, что ему неизвестно об утверждении обвинительного акта.

Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"). По данной статье предусмотрено наказание в виде 360 часов обязательных работ, года исправительных работ, двух лет принудительных работ, шести месяцев ареста или двух лет лишения свободы.

Об инциденте

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче в рамках турнира "Российская Медиа-лига" с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Спустя некоторое время Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram, телеканал отстранил его от работы.

В ходе очной ставки (документ с показаниями имеется в распоряжении ТАСС) Широков сообщил дознавателю, что между ним и арбитром во время матча произошла перепалка и Данченков спровоцировал его. Он не смог вспомнить, что именно ему сказал Данченков, но заявил, что замечания арбитра "эмоционально задели и оскорбили" его и он совершил "неприемлемый поступок, который не должен был совершать". Широков считает, что именно "грубые и надменные ответы" Данченкова в его адрес спровоцировали избиение.

В свою очередь Данченков на очной ставке пояснил, что применил к Широкову красную карточку из-за его нецензурных высказываний в его адрес. Он также добавил, что не оскорблял футболиста. Широков не смог вспомнить, выражался ли он нецензурно во время перепалки с арбитром.