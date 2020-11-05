В Ленобласти залило бетоном с предприятия участок леса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Повреждение емкости для жидкого бетона на предприятии в деревне Вистино Ленинградской области привело к ЧП, в результате которого бетоном залило участок леса. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального комитета государственного экологического надзора.

"Установлено, что попадание бетона в лес было связано с аварийной ситуацией на бетонном узле, в ходе которой была повреждена емкость, предназначенная для слива остатков жидкого бетона от бетоносмесителей", - сообщили в пресс-службе.

Информация об инциденте поступила в комитет во вторник.

Очевидцы опубликовали фото инцидента в социальных сетях, на которых видно, что серая жидкость залила участок с деревьями. Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, по факту размещения в сети информации об утечке начата проверка, а на место инцидента выехали сотрудники надзорного ведомства, которые установили, что площадь утечки составила около 100 кв. м.

Местность, по данным прокуратуры, была залита отходами от производства бетона на предприятии "Портбетон", где "производилось складирование отходов, полученных при производстве бетона". ЧП произошло "по причине ненадлежащего контроля за указанным процессом", отмечают в прокуратуре.

В надзорном ведомстве также отметили, что предприятие в настоящее время устраняет утечку, на месте ЧП планируется провести рекультивацию земель.