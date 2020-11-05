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Кризис в Белоруссии

Правозащитники сообщили об обыске в квартире белорусской активистки Багинской в Минске

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что не располагают информацией о возможном задержании Нины Багинской

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов, в частности ОМОН, находятся в квартире белорусской активистки Нины Багинской в Минске. Об этом сообщает в четверг незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

"Дочь активистки Нины Багинской сообщила "Весне", что в квартиру Багинской ворвался ОМОН, сейчас проходит обыск", - сообщают правозащитники.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили ТАСС, что "не располагают информацией о возможном задержании Багинской".

Багинская, которой, по данным СМИ, 73 года, известна своим активным участием в акциях протеста в Белоруссии как после прошедших 9 августа президентских выборов, так и в предыдущие годы.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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