В Петербурге 12 осужденных за сбыт наркотиков оправдали по статье о создании ОПГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил 12 человек, задержанных в 2017 году за продажу наркотиков на территории города и Ленинградской области, к лишению свободы на сроки от 6 до 17 лет, оправдав их при этом по статье о создании организованного преступного сообщества с правом на реабилитацию. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд оправдал всех по статье 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем") с правом на реабилитацию", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела Александр Хандешин, Вячеслав Алексеев, Андрей Беденков, Алексей Иванов, Юрий Лоскутов, Артем Ляпков, Юлия Малиновская, Виктор Орешкин, Павел Смолокуров, Сергей Тюрин, Федор Федоров и Владимир Флягин были задержаны при обысках в сентябре 2017 года.

Как считали следователи, задержанные с сентября 2016 по сентябрь 2017 года продавали наркотики на территории Петербурга и Ленинградской области, такие как кокаин, гашиш, амфетамин и другие. Их обвинили в преступлениях по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), а также по ч. 1 и 2 статьи 210 УК РФ.

Несмотря на оправдание по статье 210 УК РФ, за производство и сбыт запрещенных веществ суд назначил наказание Хандешину в виде 17 лет колонии, Алексееву - 13,5 года, Беденкову - 14 лет, Иванову - 15 лет, Лоскутову - 12 лет, Ляпкову - 11 лет, Орешкину - 11 лет, Смолокурову - 12,5 года, Тюрину - 12,5 года, Федорову - 13 лет и Флягину - 11 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Единственной женщине-фигурантке дела - Малиновской - суд назначил наказание в виде 6 лет колонии общего режима.