В Пермском крае возбудили дело после ДТП со скорой, в котором погибли два фельдшера

ТАСС, 5 ноября. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика в Пермском крае, в результате которого погибли два фельдшера. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по региону.

ДТП произошло утром в четверг в Ординском районе Пермского края. Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком Hyundai. В результате ДТП погибли два фельдшера, водителей обоих автомобилей госпитализировали.

"Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, водитель машины скорой помощи по неустановленной причине потерял контроль над управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.