Число жертв шторма "Эта" в Гондурасе возросло до 11

МЕХИКО, 5 ноября. /ТАСС/. Не менее 11 человек погибли в результате обрушившегося на Гондурас шторма "Эта". Такие данные обнародовало в четверг агентство EFE со ссылкой на официальные источники.

По данным властей, в департаментах Атлантида и Санта-Барбара удар стихии унес жизни восьми человек. Ранее сообщалось о гибели в Гондурасе троих детей. Согласно предварительным подсчетам, циклон разрушил или повредил сотни домов и вызвал разлив рек, из-за чего было прервано транспортное сообщение почти с 40 населенными пунктами.

К настоящему времени шторм ослаб до тропической депрессии. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет 12,5 м/с, циклон движется на запад со скоростью 4,1 м/с. Согласно прогнозам, "Эта" в пятницу вернется в Карибское море и направится к Кубе.