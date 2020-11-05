Два вагона электрички сошли с рельсов на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Первый и частично второй вагон электрички сошли с рельсов при отправлении от станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги. Из-за инцидента движение на Киевском направлении затруднено, никто не пострадал, сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 21:04 на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД при отправлении поезда №7161 Москва - Малоярославец произошел сход первого и частично второго вагона. В результате схода никто не пострадал. Пассажиры электрички эвакуированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для устранения последствий схода на место выехал восстановительный поезд со станции Бекасово.

Отмечается, что из-за происшествия движение на Киевском направлении затруднено.

Из-за инцидента движение в обе стороны приостановлено на участке Толстопальцево - Лесной городок, сообщается в официальном Twiitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Для перевозки пассажиров запустили компенсационные автобусы.

О следственной проверке

Следователи проводят проверку в связи с инцидентом. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты управления, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила Марковская.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место прибыл аварийно-спасательный поезд. Всего в пассажирском поезде в составе 11 вагонов, в момент ЧП в нем находилось 50 человек. "Движение остановлено в обе стороны", - сказал источник.

В новость внесены изменения (22:58 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.