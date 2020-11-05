Причиной схода вагонов на МЖД мог стать излом токоприемника и наезд на деталь

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Предварительной причиной схода с рельсов вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги является излом токоприемника проследовавшего ранее поезда с последующим наездом на деталь, сообщили в четверг в пресс-службе МЖД.

"Начальник Московской железной дороги Михаил Глазков возглавил работу комиссии с участием представителей собственника подвижного состава (ОАО ЦППК) для расследования причин происшествия. Предварительной причиной схода является излом токоприемника проследовавшего ранее электропоезда ОАО ЦППК с последующим наездом на данную деталь на путях", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в четверг в 21:04 на станции Толстопальцево при отправлении поезда Москва - Малоярославец. С рельсов сошли первый и частично второй вагоны электрички. Никто из пассажиров не пострадал, они эвакуированы.

По данным МЖД, для перевозки пассажиров назначены компенсационные автобусы на участке Толстопальцево - Лесной городок - Апрелевка.

На период восстановительных работ движение поездов организовано по укороченному маршруту. Поезда из Москвы следуют до станции Лесной городок, а из области до станции Апрелевка.

"Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд со станции Бекасово. Из-за инцидента движение на Киевском направлении затруднено", - отмечается в материале.