СК выделит в отдельное производство новые эпизоды в отношении Цивина и Дрожжиной

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следствие планирует выделить в отдельное производство новые эпизоды мошенничества в отношении артистки Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина. Об этом ТАСС сообщил адвокат семьи Баталовых Павел Астахов.

"Все новые и новые факты всплывают и становятся эпизодами в уголовном деле. Все эти эпизоды их "деятельности" по приобретению квартир (не в рамках дела Баталовых - прим. ТАСС) будут выделены в отдельное производство для специального расследования", - сказал защитник.

Ранее адвокат заявил ТАСС, что в ходе обыска в столичной квартире обвиняемых следствие изъяло документы, которые якобы могут говорить и о других эпизодах мошенничества с их стороны. "В настоящий момент следствие также заканчивает осмотр и изучение всех изъятых у Цивина и Дрожжиной документов", - отметил юрист.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Алексея Баталова. 26 октября следователи задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве. Хамовнический суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте Цивина и Дрожжиной и назначил им запрет определенных действий. Вдова и дочь актера, согласно материалам дела, обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Они признаны потерпевшими по делу. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест.

Алексей Баталов - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Был актером Центрального театра Российской армии, МХАТ им. М. Горького, снялся в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и другие. На протяжении нескольких десятилетий преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Умер 15 июня 2017 года.