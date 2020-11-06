Адвокат заявил о завершении следствия по делу Цивина и Дрожжиной

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ в ближайшее время завершит расследование резонансного дела в отношении артистки Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, обвиняемых в мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова. Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат семьи Баталовых Павел Астахов, материалы дела в ближайшее время будут направлены в прокуратуру, а затем в суд.

"Следствие по делу Цивина и Дрожжиной близится к завершению. Им готовы вынести обвинительное заключение и передать его в прокуратуру на утверждение. После чего дело поступит в суд", - сказал защитник.

По его словам, сторона обвиняемых накануне направила "странное письмо" в адрес Марии Баталовой с требованием "принять обратно имущество по договору ренты". "Очевидно, они забыли, что это невозможно в силу ареста этого имущества, наложенного ранее следователем", - отметил адвокат Павел Астахов. Он уточнил, что, по словам потерпевших Баталовых, обвиняемые сняли с их счетов и из их банковской ячейки наличные денежные средства на общую сумму более $500 тыс.

Уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве. 26 октября следователи задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве. Хамовнический суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте Цивина и Дрожжиной и назначил им запрет определенных действий. Вдова и дочь актера, согласно материалам дела, обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Они признаны потерпевшими по делу. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест.

Алексей Баталов - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Был актером Центрального театра Российской армии, МХАТ им. М. Горького, снялся в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и другие. На протяжении нескольких десятилетий преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Умер 15 июня 2017 года.