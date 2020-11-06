Федеральный суд Канзаса распорядился освободить россиянку Осипову

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральный окружной суд Канзаса распорядился освободить россиянку Богдану Осипову, обвиненную американскими властями в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в среду на официальном сайте суда.

"Согласно решению Апелляционного суда США десятого округа, освободить ожидающую повторного приговора подсудимую Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу - прим. ТАСС) из заключения Федерального бюро тюрем, разрешив ей присутствовать на слушании по повторному приговору по видеоконференции", - указывается в постановлении.

Повторный приговор ей огласят 8 января 2021 года.

"Повторный приговор будет оглашен 8 января 2021 года <...> посредством видеоконференции, и подсудимой необходимо будет явиться в офис, осуществляющий надзор за осужденными, для участия в видеоконференции", - говорится в решении суда.

Власти Соединенных Штатов обвинили женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории страны на родину дочь без согласования с супругом, американским гражданином, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что по закону недопустимо. Их младшая дочь родилась уже на территории России. Судом РФ вывоз всех детей Осиповой за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.