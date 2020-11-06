Пять человек стали жертвами шторма "Эта" в Панаме

МЕХИКО, 6 ноября. /ТАСС/. Ливни, вызванные штормом "Эта", унесли в Панаме жизни по меньшей мере пяти человек, еще не менее восьми пропали без вести. Об этом сообщила в четверг вечером газета La Estrella de Panamá.

По подсчетам Национальной системы гражданской обороны, удар стихии причинил материальный ущерб более чем 1 тыс. человек. Сотни людей остались в населенных пунктах, с которыми из-за наводнений и оползней оказалось прервано транспортное сообщение. В затронутых стихийным бедствием регионах власти проводят масштабную операцию по оказанию помощи населению.

В Гватемале последствия шторма унесли жизни более 50 человек. В департаментах Альта-Верапас, Исабаль, Киче, Петен, Сакапа, Санта-Роса, Чикимула, Хутиапа и Эль-Прогресо власти объявили режим стихийного бедствия. В граничащем с Гватемалой Гондурасе погибли не менее 11 человек.

Согласно прогнозам, тропическая депрессия "Эта" в пятницу вернется в Карибское море, где может вновь набрать силу, и направится к Кубе.