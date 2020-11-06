Последствия шторма "Эта" в Гондурасе затронули 360 тыс. человек

МЕХИКО, 6 ноября. /ТАСС/. Ливни, наводнения и оползни, вызванные штормом "Эта", затронули около 360 тыс. жителей Гондураса. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета La Prensa со ссылкой на главу республиканского управления по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Макса Гонсалеса.

Основной удар стихии пришелся на север страны и регионы вдоль атлантического побережья. "Несколько человек погибли, наводнения <...> затронули 360 тыс. человек, - сказал Гонсалес. - Мы эвакуировали 2 772 человека, свыше 3,5 тыс. укрылись в убежищах, повреждения получили более 450 жилых домов, 51 участок дорог, девять мостов были уничтожены, прервалось сообщение с 41 населенным пунктом".

Жертвами шторма в республике стали не менее 11 человек. В граничащей с Гондурасом Гватемале удар стихии унес жизни по меньшей мере 50 человек. В Панаме погибли пятеро, еще несколько пропали без вести.

Тропическая депрессия "Эта" в настоящее время находится над Карибским морем. Скорость ветра в ее пределах составляет 15,2 м/с, она перемещается на север со скоростью 2,2 м/с. Согласно прогнозам, "Эта" может вновь набрать силу, двигаясь по направлению к Кубе.