На Камчатке возбудили дело на чиновников службы благоустройства после гибели ребенка

ТАСС, 6 ноября. Следователи в Камчатском крае возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц службы благоустройства Петропавловска-Камчатского после смерти восьмилетнего ребенка, погибшего от укусов бродячих животных. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными лицами службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа, повлекших по неосторожности смерть 8-летнего мальчика (по части 2 статьи 293 УК РФ "Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновники муниципального учреждения с начала этого года не приняли требуемых мер по отлову и контролю безнадзорных животных в Петропавловске-Камчатском, что привело к увеличению их популяции на улицах города.

Следователи установили, что на восьмилетнего ребенка напала стая бродячих собак в районе нежилой зоны морского порта. На теле погибшего обнаружены множественные рваные раны по всему телу. Расследование дела продолжается. Максимальное наказание по статье "Халатность" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.