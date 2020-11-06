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Пять детей и двое взрослых погибли при пожаре под Смоленском

По данным источника в экстренных службах, еще один человек госпитализирован
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© ГУ МЧС России по Смоленской области

ТАСС, 6 ноября. Пожар произошел в частном доме в городе Ельня Смоленской области, погибли семь человек, включая пятерых детей. Еще один взрослый госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. 

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"В пятницу утром в частном доме в Смоленской области в городе Ельня произошел пожар. Погибли семь человек, в том числе пять детей. Еще один взрослый госпитализирован" - сказал собеседник агентства. 

Как пояснили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, пожар возник около 00:30 мск. "После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу. На учете в системе органов профилактики данная семья не состояла, характеризуется положительно", - говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, личности всех погибших установлены. Среди них пять малолетних детей, самому старшему из которых 11 лет.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место происшествия выехал руководитель следственного управления Анатолий Уханов. В ходе предварительного следствия будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, всем обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка", - отмечается в пресс-релизе. 

В новость были внесены изменения (08:24 мск) - добавлен комментарий СК. 

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