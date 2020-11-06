У побережья Тайваня произошло землетрясение

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в пятницу у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова.

Эпицентр подземных толчков находился в 107,8 км к северо-востоку от города Тайдун, а очаг залегал на глубине 29 км под морским дном. Колебания почвы ощущались в уездах Тайдун, Хуалянь и Чжанхуа.

Данных о пострадавших и ущербе, а также угрозе цунами не поступало. Китайский остров Тайвань с населением 23 млн человек расположен в сейсмически активной зоне близ крупного тектонического разлома на дне Тихого океана.