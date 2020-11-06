В Москве у пенсионерки украли украшения на 9 млн рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Неизвестный похитил из квартиры пенсионерки на северо-западе столицы ювелирные украшения на 9 млн рублей, возбуждено уголовное дело о краже. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

5 ноября в полицию поступило сообщение о краже из квартиры на улице Маршала Тухачевского. "Установлено, что с 31 октября до 1 ноября неизвестный, находясь в указанной квартире, путем свободного доступа совершил кражу ювелирных изделий (перечень устанавливается) и денежных средств в сумме 100 тыс. рублей, принадлежащих хозяйке квартиры 1950 года рождения, пенсионерке, проживающей там же. Материальный ущерб составил около 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.