{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проводит проверку по факту столкновения грузовика с электричкой в Подмосковье

В результате аварии водителя и пассажира "Камаза" госпитализировали

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту столкновения электрички и грузовика в Одинцовском районе Подмосковья, где пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Криминалисты управления осмотрели транспортное средство и электропоезд с применением криминалистической техники, опросили очевидцев, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская.

В пятницу около часа ночи на платформе Перхушково столкнулись электричка и "Камаз". В результате ДТП произошел сход одной колесной пары первого вагона электропоезда Лобня - Дорохово. Пассажиры электрички не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы.

Теги
Россия
Суд приговорил жителя Перми к девяти месяцам исправительных работ за реабилитацию нацизма
Даниил Шестаков разместил на сайте акции "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине
Читать полностью