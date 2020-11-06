СК проводит проверку по факту столкновения грузовика с электричкой в Подмосковье

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту столкновения электрички и грузовика в Одинцовском районе Подмосковья, где пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Криминалисты управления осмотрели транспортное средство и электропоезд с применением криминалистической техники, опросили очевидцев, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская.

В пятницу около часа ночи на платформе Перхушково столкнулись электричка и "Камаз". В результате ДТП произошел сход одной колесной пары первого вагона электропоезда Лобня - Дорохово. Пассажиры электрички не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы.