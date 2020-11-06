Грузовой самолет экстренно сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Грузовой самолет совершил в пятницу утром экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"У грузового самолета, следовавшего рейсом из Шанхая во Франкфурт-на-Майне, сработал датчик низкого давления масла в системе. После этого он запросил экстренную посадку в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Сейчас грузовой борт осматривают техники.