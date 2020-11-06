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В Подмосковье задержали двух наркоторговцев с 1,5 кг героина

Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Полиция во Фрязине задержала двух мигрантов с 1,5 кг героина, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Возле одного из домов в городском округе Фрязино задержаны 24 и 25-летние уроженцы ближнего зарубежья, подозреваемые в сбыте наркотического средства. В ходе личного досмотра задержанных, а также в их квартире сотрудниками полиции изъято около 900 свертков с порошкообразным веществом, общей массой более 1,5 кг. По результатам химического исследования шести из них установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством - героином", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Оба фигуранта заключены под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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