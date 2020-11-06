В Казани задержаны пять участников террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Казани пятерых участников ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии в Казани пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда в 2003 году), задержано пять ее участников", - отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, они осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. "С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды мусульман", - пояснили в ФСБ.

В ходе обысков у задержанных изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, которые использовались при террористической деятельности. В отношении участников ячейки возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.