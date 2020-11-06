Суд приговорил жителя Перми к девяти месяцам исправительных работ за реабилитацию нацизма

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Пермский краевой суд приговорил к исправительным работам сроком на девять месяцев жителя Перми Даниила Шестакова, разместившего на сайте акции "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине. Шестаков обвиняется по статье о реабилитации нацизма, передает в пятницу корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил признать Шестакова Даниила Антоновича виновным в совершении преступления <...> и назначить ему наказание - исправительные работы на срок девять месяцев", - сказал судья Олег Ахматов.

По данным следствия, 5 мая Шестаков оформил заявку для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотоизображения Власова в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Как сообщал ранее СК РФ, во время дачи показаний молодой человек раскаялся в содеянном. На судебном заседании Шестаков своей вины не признал, пояснив, что согласен с фактом размещения им фотографии Власова, но при этом не преследовал цели реабилитации нацизма. Он также считает, что обвинение ему предъявлено не по существу.

"По-прежнему нацистом себя не считаю и никогда не считал. Обязательно попытаюсь обжаловать [приговор]. Когда я совершал это действие, не думал, что все так обернется, постараюсь впредь быть аккуратнее", - рассказал журналистам Шестаков после вынесения приговора.

Также суд постановил взыскать со студента в доход государства процессуальные издержки, связанные с выплатами вознаграждения адвокату, в размере 12 600 рублей.