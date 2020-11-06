Генпрокуратура России направила пятый запрос в Германию по инциденту с Навальным

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в Германию по обстоятельствам госпитализации Алексея Навального пятый запрос, в котором просит уточнить обнаруженное у него вещество. Об этом журналистам сообщил в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Генеральная прокуратура направила в ФРГ необходимые разъяснения российского законодательства и информацию о результатах проведенных на территории Российской Федерации процессуальных действий. Вместе с этим в компетентных органах Германии вновь запрошена информация о веществе и его химическом составе, которое якобы было обнаружено в Германии", - подчеркнул Иванов.

Германия не ответила по существу ни на один из четырех запросов Генпрокуратуры России по обстоятельствам госпитализации Навального. "30 октября в Генеральную прокуратуру РФ поступил ответ компетентных органов ФРГ от 28 октября, содержащий обращения о предоставлении дополнительных разъяснений и информации по поводу проводимого в Российской Федерации расследования обстоятельств госпитализации Навального А. А. При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны", - сказал Иванов.

Он напомнил, что всего с 27 августа по 28 сентября 2020 года в Федеральное ведомство юстиции ФРГ направлены четыре запроса о правовой помощи по материалу проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации Навального с самолета рейсом Томск - Москва.

"Отсутствие соответствующей информации германской стороны не позволяет правоохранительным органам Российской Федерации сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации Навального А. А., поскольку в результате экспертных исследований, проведенных на территории Российской Федерации, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено", - подчеркнул Иванов.