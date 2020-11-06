Футболист Широков попросил рассматривать дело об избиении арбитра в особом порядке

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Защита экс-футболиста сборной России Романа Широкова попросила рассматривать уголовное дело об избиении арбитра Никиты Данченкова в особом порядке. Об этом ТАСС сообщил адвокат футболиста Вадим Лялин.

"Особый порядок мы уже заявили", - сказал Лялин, отметив, что защита уже подтвердила свою позицию у прокурора.

По словам адвоката, ему неизвестно, что прокуратура уже утвердила обвинительный акт по делу. "Нас для получения обвинительного акта не приглашали", - сказал защитник.

Как сообщил ТАСС один из адвокатов потерпевшего Александр Островский, арбитр и его защита против рассмотрения дела в особом порядке. По его словам, защита подаст гражданский иск к Широкову о возмещении вреда.

В четверг прокуратура Москвы сообщила об утверждении обвинительного акта в отношении Широкова. Уголовное дело, скорее всего, будет рассматривать мировой суд Сокольнического района. Широков обвиняется по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), по которой предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Особый порядок без исследования доказательств предусматривает согласие фигуранта с обвинением. При этом могут быть исследованы обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. При рассмотрении дела в особом порядке наказание не может превышать 2/3 максимального предусмотренного статьей срока.

Избиение из-за красной карточки

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче в рамках турнира "Российская Медиа-лига" с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Спустя некоторое время Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram, телеканал отстранил его от работы.

В ходе очной ставки (документ с показаниями имеется в распоряжении ТАСС) Широков сообщил дознавателю, что между ним и арбитром во время матча произошла перепалка и Данченков спровоцировал его. Он не смог вспомнить, что именно ему сказал Данченков, но заявил, что замечания арбитра "эмоционально задели и оскорбили" его и он совершил "неприемлемый поступок, который не должен был совершать". Широков считает, что именно "грубые и надменные ответы" Данченкова в его адрес спровоцировали избиение.

В свою очередь Данченков на очной ставке пояснил, что применил к Широкову красную карточку из-за его нецензурных высказываний в его адрес. Он также добавил, что не оскорблял футболиста. Широков не смог вспомнить, выражался ли он нецензурно во время перепалки с арбитром.