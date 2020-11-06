Parisien: во Франции задержали еще трех человек по делу о теракте в Конфлан-Сент-Онорин

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Французская полиция задержала еще трех человек в рамках расследования теракта, произошедшего в середине октября в Конфлан-Сент-Онорин. Об этом сообщил в пятницу сайт газеты Le Parisien со ссылкой на источники, знакомые с ходом этого дела.

По их сведениям, задержания были произведены во вторник. В операции приняли участие сотрудники Главного управления внутренней безопасности. Задержанные подозреваются в том, что контактировали с совершившим нападение террористом с помощью социальных сетей.

Согласно национальному законодательству, длительность содержания под стражей во Франции не может превышать 48 часов. В пятницу утром подозреваемые должны быть доставлены к следственным судьям для вынесения приговора. Ранее в рамках расследования теракта в отношении семи человек были вынесены обвинительные заключения по статье о "соучастии в террористическом акте".

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) радикальный исламист убил учителя истории и географии Самюэля Пати. После жестокой расправы над преподавателем экстремист попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен.

После этого во Франции произошла еще серия терактов. 29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. В этот же день нападения произошли в Авиньоне и в саудовской Джидде, где злоумышленник напал на охранника французского консульства.

Еще одно нападение было совершено 31 октября на 52-летнего священника греческой церкви в Лионе, когда он запирал двери храма. Злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву в упор из обреза. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Полиция продолжает поиски нападавшего.