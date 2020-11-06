Суд Петербурга отказал в жалобе на следствие адвокатам вдовы рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в жалобе на следствие адвокатам обвиняемой в убийстве Марины Кохал - супруги рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли этим летом в квартире в центре города. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее адвокаты Кохал на суде неоднократно заявляли, что расследование уголовного дела в отношении их подзащитной ведется не эффективно, а также на Кохал оказывается давление в СИЗО, где та находится по решению суда.

В конце июля расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге, было возбуждено уголовное дело об убийстве, фигуранткой которого стала Марина Кохал. По версии следствия, Кохал заранее спланировала убийство супруга, для чего в аптеке купила специальный препарат, а затем расчленила тело, чтобы скрыть следы преступления.

После задержания вдова была заключена под стражу, в конце октября суд продлил ей срок ареста до 30 декабря. Свою вину Кохал не признала, адвокат обвиняемой Сергей Лукьянов заявлял на суде, что причина смерти рэпера - сердечный приступ, он предложил следствию опровергнуть эту версию. Однако, по данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, в четверг на заседании в горсуде Петербурга адвокаты Кохал сообщили, что они до сих пор не ознакомились с результатом экспертизы тела.

По подозрению в пособничестве в совершении убийства также задерживалась мать Марины Елена Кохал, однако следствие отозвало из суда ходатайство о ее заключении под стражу, женщину освободили. Ребенка рэпера, который до задержания тещи жил с ней, передали в социальное учреждение, вопрос опеки над ним будет решать суд.