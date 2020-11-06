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В Москве женщина укусила полицейского, пытавшегося доставить ее в отделение

Это уже третий случай укуса полицейского за последние две недели
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© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Москвичка ударила и укусила полицейского при доставке ее в отдел для составления административного протокола. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, это третий случай укуса полицейского за последние две недели.

"На Открытом шоссе в салоне служебного автомобиля полиции женщина во время доставки ее в отдел для составления административного протокола за мелкое хулиганство и нахождение в нетрезвом виде дважды ударила руками сотрудника патрульно-постовой службы по голове и телу и укусила в предплечье", - сообщил источник.

В отношении 58-летней женщины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили, что задержанная в нетрезвом виде женщина, которая вела себя неадекватно, напала на полицейского и укусила его. "Старший сержант полиции с телесными повреждениями обращался в медучреждение, после оказания помощи продолжил службу", - сообщили в главке.

Накануне в Москве нетрезвый 30-летний мужчина напал на полицейского в отделении в центре Москвы и при попытке усмирить укусил сотрудника в бедро. Еще один случай произошел в супермаркете: мужчина укусил палец патрульному в ответ на требование надеть медицинскую маску.

В новость внесены изменения (11:45 мск) - добавлена информация по тексту.

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