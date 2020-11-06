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Футболиста Аскерова избили в Москве

У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболист Ален Аскеров избит в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Утром в четверг около станции метро "Рижская" был избит футболист Ален Аскеров, 1996 года рождения. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга", - сказал собеседник агентства. Футболист сообщил полицейским, что знает, кто его избил, но имя обидчика не скажет. Писать заявление на него он также отказался.

Ален Аскеров - воспитанник футбольного клуба "Мордовия". После играл за хорватский "Новиград". В настоящее время не играет ни в каком клубе.

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