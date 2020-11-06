В МВД заявили, что жена Навального называла возможной причиной недомогания его диету

"Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение трех-пяти дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Жена Алексея Навального в момент его госпитализации в Омске в беседе с врачами предположила, что причиной недомогания могла стать диета. Об этом сообщило в пятницу Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Врачи в Омске поставили Навальному основной диагноз "нарушение углеводного обмена". "Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной), хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден.

В рамках проверки опросили более 210 человек, уточнили в управлении. "В рамках проверки произведен значительный комплекс процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых опрошено более 210 лиц, назначено более 60 различных судебных экспертиз по 542 изъятым объектам", - говорится в сообщении.

Согласно заключениям экспертов, в биоматериалах и одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, отравляющих веществ обнаружено не было.

По данным ведомства, сопровождавшие Навального в Томске в августе этого года уклоняются от явки к следователю, их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации. "В рамках проверки также установлено, что сразу после получения сообщения об ухудшении самочувствия Навального группа сопровождавших его в Томске лиц (Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров) организованно изъяли из номера гостиницы, в котором проживал Навальный, три пластиковые бутылки из-под воды <…>. В настоящее время указанные лица уклоняются от явки к следователю и ответов на интересующие следствие вопросы, а их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лось, Албуров и Певчих изъяли из номера Навального три пластиковые бутылки из-под воды. В дальнейшем они противоречиво высказывались о судьбе этих бутылок. Остается неясным, была ли вывезена одна из этих бутылок в Германию, с учетом того, что Певчих купила аналогичную бутылку с водой в новосибирском аэропорту Толмачево при вылете в Омск.