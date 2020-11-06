В зоне поиска основателя Skillbox Игоря Коропова нашли тело

"Найдено неопознанное тело. На данный момент нет подтверждения, что это именно Коропов", - сказал представитель пресс-службы.

В свою очередь следственные органы Кубани подтвердили, что в Черном море нашли, предположительно, тело Коропова. "Сегодня, 6 ноября 2020 года, в рамках проведения следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доследственной проверки было обнаружено, предположительно, тело пропавшего без вести 31-летнего приезжего", - говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что тело не имеет признаков насильственной смерти. В поисковом отряде ТАСС уточнили, что информация об опознании Коропова подтверждена полицией. "Правоохранительные органы в качестве приоритетной отрабатывают версию о том, что Коропов мог утонуть", - также сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, отметив, что смерть носит не криминальный характер.

Как проходили поиски

Также в пресс-службе регионального управления СК добавили, что с целью установления места нахождения пропавшего следователи организовали масштабные поисковые мероприятия на суше и в акватории Черного моря, были привлечены спасатели, сотрудники полиции, общественность и волонтеры. В результате тело мужчины было обнаружено в акватории Черного моря на расстоянии около 250 м от Нижнеимеретинского порта.

"В настоящее время тело погибшего доставлено на сушу, на месте работает следователь территориального следственного отдела СК РФ по краю. Продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.

Коропов пропал в ночь на 1 ноября. По предварительной версии, ночью молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в Сочи. Согласно полученной информации, молодой человек направился в сторону морского пирса.