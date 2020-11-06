В Москве ребенок умер во время урока в школе

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ребенок умер во время урока физкультуры в школе на юге Москвы. Как сообщила в пятницу ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата проверка.

"По предварительным данным, 6 ноября ученица одного из учебных заведений в Южном административном округе Москвы почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась", - сказала она. Сейчас на месте происшествия работают следователи, обстоятельства случившегося выясняются. "Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, трагедия произошла во время урока физкультуры.