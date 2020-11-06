Суд продлил арест чиновнику Минобороны Ликучеву и еще одному фигуранту дела о взятке

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 8 декабря срок ареста бывшего советника отдела Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Судом продлен срок содержания под стражей в отношении Здравило до 8 декабря 2020 года", - сказала собеседница агентства. До той же даты суд продлил арест другого фигуранта дела о взятке - ведущего советника департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева.

Фигуранты дела являются подозреваемыми по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дело расследует военный следственный отдел Следственного комитета РФ. Санкции статьи предполагают наказание на срок до 15 лет.

Юрий Здравило является автором патентов, которые относятся к областям маскировки, защиты личного состава, вооружения и военной техники.